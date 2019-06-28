«Мы уверены в себе»: Путин рассказал об обороноспособности РФ на Дальнем Востоке

Россия продолжит развивать Тихоокеанский флот и Вооруженные силы на Дальнем Востоке, где расположена российская база атомных подводных лодок, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Financial Times.

Национальный лидер подчеркнул, что Москва реагирует на то, что что происходит в мире, и в отношениях между государствами, но планы по российского военного потенциала остаются непоколебимыми.

«Мы чувствуем свою самодостаточность. Мы уверены в себе. Мы крупнейшая континентальная держава, но на Дальнем Востоке расположена российская база атомных подводных лодок», - отметил он.

По словам Путина, Россия развивает вооруженные силы на Дальнем Востоке в том числе для обеспечения безопасности Северного морского пути. Глава государства также подчеркнул, что РФ настроена на сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.