Число призывников со средним специальным образованием увеличилось на 10%

Министерство обороны России стремится призывать в армию людей, имеющих профессиональные навыки и развивать их. Об этом в интервью «Звезде» рассказал Начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерального штаба ВС РФ - заместитель начальника Генерального Штаба Евгений Бурдинский.

«В прошлом году на службу по призыву было отправлено 54% призывников, имеющих среднее профессиональное образование. Если говорить о высшем образовании, то от общего количества призывников их число достигает 15%», - сказал Бурдинский.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ выстроило систему получения отсрочек, которая позволяет молодым людям поступать в высшие и средне-специальные учебные заведения.