Мощь российской армии на «Армии-2019»: трибуны тряслись от выстрелов в Алабино

На подмосковном полигоне Алабино в рамках форума «Армия-2019» представили программу «Вежливые люди» - имитацию настоящего общевойскового боя.

«Для российской техники и пехоты нет плохой погоды, а танки грязи не боятся, что лишний раз доказали наши танкисты на полигоне в Алабино в Московской области», - передал корреспондент «Звезды» после впечатляющего шоу.

Идет второй этап шоу «Вежливые люди». Танкисты показывают ювелирное мастерство. С помощью дула им нужно было разрезать дыню и арбуз. Военнослужащие доказали, что танки не только грубая сила, но и ювелирная работа.

Несмотря на проливной дождь на полигон пришло много людей, они вооружились дождевиками и зонтами.

В ходе шоу «Вежливые люди» роль первой скрипки играли РСЗО «Торнадо», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Военные шли в атаку при поддержке новейших БТР, средств поражения, уничтожали условного противника. Работали спецназ, ВДВ, «Панцирь-с». Новейшая российская техника показала настоящее шоу.

Перила трибун тряслись от выстрелов и ракеты и танки, вся мощь российской армии была продемонстрирована на полигоне в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что форум «Армия-2019» в пятницу, 28 июня, открылся для всех желающих. Он стартовал в нескольких десятках регионов.