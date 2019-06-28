Шойгу предупредил о последствиях осквернения военных памятников

В Парке Патриот проходит четвертый день Международного военно-технического форума «Армия-2019». На полях выставки глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал интервью «Звезде», в котором рассказал о важной инициативе ведомства ввести наказание за осквернение военных памятников.

Ольга Белова:

Следующий вопрос будет касаться такой несколько неприятной темы, прямо скажем. Известно, что Минобороны хочет ужесточить ответственность для вандалов, которые уничтожают памятники советским, российским военачальникам, памятники, которые посвящены важным историческим событиям. В том числе и памятники, которые находятся за рубежом. Вот что конкретно вы предлагаете и вообще можно ли как-то повлиять на этот негативный процесс?

Сергей Шойгу:

Что значит ужесточить хотим? Во-первых, начнем с того, что просто нет никакой ответственности. За рубежом. Никто ни перед кем ни за что не отвечает. Перед нами - тем более, или в том числе. Сносятся памятники, идет глумление. Причем делается это с каким-то таким задором и азартом. И некому все это остановить.

Именно поэтому мы считаем, что во всяком случае у нас в стране в отношении таких событий, таких людей, таких организаций должны быть приняты законы, должны быть приняты меры по предотвращению этого. Можем сказать: нет ребята, хватит. Теперь вы становитесь невъездными в нашу страну - раз. Ваши счета в нашей стране будут заблокированы - два.

Вы не будете возможности иметь сделки с недвижимостью, с чем угодно, проще говоря, вести бизнес в нашей стране. Но если вы въехали в нашу страну, то мы возбудим против вас уголовное дело, и вы будете отвечать по совершенно конкретной статье, которую мы приняли.

Именно такой закон подготовлен и он внесен. Существуют законы во многих странах Европы за отрицание холокоста. Абсолютно правильный закон. Абсолютно правильный. И там ничего такого особенного не происходит. Люди понимают, что если он преступит это и если он приедет в эту страну, где закон действует, он будет наказан. И свидетелями таких наказаний мы были. И не раз.

Почему в нашей стране должно быть по-другому? Почему должны прощать тех, кто позволил, не предотвратил. Я не говорю про организаторов. И про тех, кто стоял с кувалдой. Ломал памятники великих, не буду преуменьшать, военачальников. Которые имеют огромные заслуги не только перед нашей страной, но и перед человечеством. Надо делать, хватит говорить.

Полную версию интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также самые яркие моменты форума и важнейшие события минувшей недели смотрите на телеканале «Звезда» в это воскресенье, в программе «Главное» с Ольгой Беловой.