Форум «Армия-2019» стартовал в нескольких десятках регионов РФ

Международный военно-технический форум открылся для массового посещения, заявил начальник ГУ научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

«Хочу подчеркнуть, что сегодня масштабные мероприятия форума "Армия-2019" начинаются сразу в нескольких десятках регионов России на территориях военных округов и на Северном флоте», - сказал Гончаров.

За три дня работы «Армии-2019» общее количество гостей и участников форума составило около 178 тысяч человек. В работе форума поучаствовали 246 специалистов иностранных государств.

В рамках форума Минобороны России заключило 46 государственных контрактов с 27 предприятиями ОПК общим объемом 1 трлн рублей. Таким образом, ВКС России получат 76 истребителей пятого поколения Су-57 и перспективных ракет класса «воздух-воздух».

Поля форума подготовили для широкого круга гостей. Все посетители смогут ознакомиться с экспонатами ведущих предприятий промышленности - Ростех, ОАК, концерт «Калашников», КТРВ, ОСК и «ВКО Алмаз-Антей». Все желающие смогут увидеть новейшие образцы военной техники, потрогать их и даже сесть за руль, взобраться на танк или БТР.

Зрителей также ожидают авиационные программы «Русских Витязей», «Стрижей» и «Беркутов».

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня.