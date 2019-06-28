На Урале в ходе внезапной проверки ЦВО «Ураганы» применили «артиллерийскую карусель»: видео

Расчеты 220-миллиметровых РСЗО «Ураган» применили новый способ поражения целей - «артиллерийскую карусель» - на учениях под Челябинском в ходе внезапной проверки боеготовности войск ЦВО. Об этом сказано на сайте Минобороны России.

«Расчеты РСЗО отработали уничтожение целей на дальностях от 10 до 20 км в системе разведывательно-огневого комплекса в дневное и ночное время», - говорится в сообщении.

После каждого огневого налета «Ураганы» оперативно выводились в специально оборудованный район для перезаряжания, после чего продолжали вести огонь, но уже с новых позиций, сказано на сайте.

Разведку целей и корректировку огня обеспечили БПЛА «Орлан-10».

В сообщении говорится, что применение реактивной артиллерии по принципу «артиллерийской карусели» повышает живучесть подразделений за счет того, что батарея находится на огневой позиции минимальное время, а это затрудняет ее обнаружение разведкой противника.

В учениях принимают участие свыше 600 человек. В маневрах задействованы подразделения реактивной артиллерийской бригады, которые дислоцированы в Курганской области, они по тревоге были переброшены на полигон Челябинской области.

Внезапная проверка боеготовности стартовала 24 июня в войсках и силах ЦВО по решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, она будет длиться до 28 июня. За это время войска примут участие в более чем 50 учениях. Мероприятие направлено на оценку способности ВС России обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где существуют угрозы террористического характера.