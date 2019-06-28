«Армия-2019» для всех желающих: как проехать к парку «Патриот»

Международный военно-технический форум «Армия-2019» открывает 28 июня двери для всех желающих. Одна из крупнейших в мире выставок оружия и военной техники проходит в подмосковном парке «Патриот».

Добраться до этого места можно на электричке с Белорусского либо Киевского вокзала. На белорусском направлении нужно доехать до станции «Голицыно» или «Кубинка-1», а затем пересесть на бесплатные автобусы маршрутов №4 или №5, которые будут ходить с 8.00 до 19.00 с интервалом в десять минут.

Именно от станции «Кубинка-1» проще всего добраться до воздушного кластера выставки. На динамический показ на танкодроме или вододроме Алабино лучше всего выбрать Киевское направление и доехать до станции Селятино. Оттуда автобусы довезут и до полигона, и до главной статической площадки.

Для автомобилистов предусмотрены стоянки в каждом кластере «Патриота» на 55-м километр Минского шоссе.