Аэромобильная группа уничтожила «террористов» в Северной Осетии

Аэромобильная группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированная в Северной Осетии, отработала посадку и высадку из вертолета в рамках подготовки к международному форуму «Армия-2019». Об этом сообщил начальник пресс-службы округа, полковник Вадим Астафьев.

Ааэромобильная группа была скрытно переброшена в район выполнения боевой задачи на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Были отработаны мероприятия по обороне российских военных объектов от нападения условных боевиков.

В рамках учений поддержку аэромобильной группе оказывали мотострелки на БМП-3 и танкисты на Т-90. В результате совместных действий был осуществлен полный разгром условного противника.

Отмечается, что в ходе тактико-специальных занятий применяются имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию в целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в Северной Осетии пройдет на аэродроме Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ с 28 по 30 июня.