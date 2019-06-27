Путин провел торжественный прием для выпускников военных вузов в Кремле

Владимир Путин поздравил с выпуском офицеров военных вузов. Торжественная церемония состоялась в Кремле.

Для того, чтобы вместить всех выпускников, пришлось объединить Александровский, Андреевский и Георгиевский залы Кремля.

«Желаю вам настойчиво идти только вперед, оправдать доверие ваших начальников и командиров, ваших учителей и наставников, всего народа России», - дал напутствие российский лидер.

На торжественном мероприятии присутствовал и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Через месяц вам предстоит активно включиться в работу, на практике совершенствовать полученные знания и навыки, осваивать современные вооружения, искать новые формы подготовки личного состава. Уверен, что вы приложите все силы для выполнения задач, поставленных перед ВС Верховным главнокомандующим», - заявил он.

Всего 13 с половиной тысяч выпускников военных вузов пополнят ряды Вооруженных сил по итогам учебного года. Это позволит полностью обеспечить потребность армии и флота в офицерских кадрах.

Военное образование и социальные гарантии для военнослужащих в России будут улучшаться, заверил Владимир Путин.

«Мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия», - отметил он.

Так, начиная с первого октября, запланирована и будет проведена общая индексация денежного довольствия и военных пенсий. Будет улучшаться медицинское обслуживание личного состава, расширяться возможности для трудоустройства членов семей, а также правительство будет помогать в решении жилищных вопросов.