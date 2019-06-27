Шойгу вручил боевое знамя Национальному центру управления обороной РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу вручил грамоту президента России и боевое знамя начальнику Национального центра генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву.

«Вручение Национальному центру управления обороной боевого знамени - знаковое событие в жизни вашего коллектива! Во все времена боевое знамя считалось главной военной реликвией», - заявил на торжественной церемонии Шойгу.

Он отметил, что под боевыми стягами веками закалялся характер армии России, укреплялась ее духовная и нравственная основа, формировалась русская военная школа.

Как заявил министр, Национальный центр, который был создан пять лет назад, в короткие сроки стал эффективным инструментом решения задач, возложенных как на ВС, так и на военную организацию страны в целом.

«Сегодняшняя церемония - это признание высоких результатов вашей работы, важная веха в укреплении славных традиций защитников Родины», - заявил глава военного ведомства.

Начальник центра генерал-полковник Михаил Мизинцев, в свою очередь, заверил Шойгу, что оказанное высокое доверие послужит стимулом для полной самоотдачи каждого военного в качественном и эффективном выполнении задач, которые поставлены руководством государства и Вооруженных сил.

Боевое знамя воинской части - это официальный символ и воинская реликвия воинской части. Оно олицетворяет честь, славу, доблесть и боевые традиции. Оно вручается воинской части в торжественной обстановке от имени президента России.