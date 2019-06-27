Около 700 подразделений ЦВО демонстрируют свои навыки в ходе внезапной проверки: видео

Войска и силы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к контрольным занятиям в рамках внезапной проверки боеготовности.

В проверке боеготовности задействованы около 700 подразделений соединений и частей военного округа. На полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья военнослужащие демонстрируют навыки управления многотонными бронемашинами, точную стрельбу из пушек, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, выполняют нормативы по тактической и тактико-специальной подготовке.

На занятия привлечены экипажи танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, БМП-2М, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо», «Град» и «Ураган», самоходных артиллерийских установок Мста-С» и «Акация» и другой военной и специальной техники.

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» в Оренбургской области выполняют одиночные и групповые электронные пуски по целям на различных дальностях. Контрольные занятия завершатся тактическими и тактико-специальными учениями различного уровня.