На комплексы «Ярс» до конца года перевооружат 10 полков РВСН

Десять полков РВСН будут до конца года перевооружены на комплексы «Ярс». Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил заместитель председателя Военно-научного комитета РВСН Денис Сахнов.

«В этом году мы планируем перевооружить на комплексы "Ярс" более 10 полков»,- сказал Сахнов.

По словам Сахнова, речь идет как и о мобильных комплексах, так и о комплексах шахтного базирования.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. «Ярс» может быть размещен на мобильных - подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.