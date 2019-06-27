Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Форум «Армия-2019» ТЕГИ

На комплексы «Ярс» до конца года перевооружат 10 полков РВСН

Александр Пешков
10:46 27.06.2019
Замена на новые комплексы в ракетных войсках стратегического назначения идет в плановом порядке.
© Видео: ТРК "Звезда"

Десять полков РВСН будут до конца года перевооружены на комплексы «Ярс». Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил заместитель председателя Военно-научного комитета РВСН Денис Сахнов.

«В этом году мы планируем перевооружить на комплексы "Ярс" более 10 полков»,- сказал Сахнов.

По словам Сахнова, речь идет как и о мобильных комплексах, так и о комплексах шахтного базирования.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. «Ярс» может быть размещен на мобильных - подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата27.06.2019, 10:46
На комплексы «Ярс» до конца года перевооружат 10 полков РВСН
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.06.2019, 08:53
Новый легкий плавающий танк показали на «Армии-2019»
Дата25.06.2019, 16:00
В Минобороны РФ объяснили, как западные СМИ «промывают мозги» и искажают историю
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Форум «Армия-2019»
10:55 Прямая трансляция
Удары авиации, «Спрут-СД», стрельба «Солнцепека»: динамический показ с форума «Армия-2018»
10:53 ОПК
Док под авианосец «Адмирал Кузнецов» модернизируют за год
10:46 Армия
Видео
На комплексы «Ярс» до конца года перевооружат 10 полков РВСН
10:32 В стране и мире
«Техмаш» представил различающие людей и животных мины
10:30 ОПК
Названы сроки завершения испытаний модернизированного ЗРПК «Панцирь-С1М»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:58 В стране и мире
Видео
Последствия жестокого обстрела пригорода Горловки попали на видео
10:57 В стране и мире
МЧС: в ближайшие часы в Москве ожидается гроза и град
10:30 ОПК
Названы сроки завершения испытаний модернизированного ЗРПК «Панцирь-С1М»
10:11 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала контрабандистов оружия из Украины и Литвы
08:21 В стране и мире
Видео
Момент падения Ан-24 в Бурятии засняли из иллюминатора
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пистолет «Удав» в новом калибре впервые показали в действии на форуме «Армия-2019»
Видео
«Промсвязьбанк» и медиахолдинг «Красная звезда» договорились о сотрудничестве
Видео
Названа причина экстренного отступления ВСУ с передовой
Видео
Беспилотник-сову показали на форуме «Армия-2019»
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
Спасатели рассказали подробности об аварии под Самарой, в которой погибла певица
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.