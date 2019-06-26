Военные ЦВО переправили на понтонах колонну техники через реку Белая: видео

Понтонные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) осуществили переправу через реку Белая в Башкирии колонны военной техники соединений и частей ЦВО, поднятых по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности. Проверка стартовала 24 июня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в Центральном, Восточном и Южном военных округах.

По легенде учения, условному противнику удалось нарушить транспортную коммуникацию, разрушив автомобильный мост через реку Белая. В связи с этим военнослужащие инженерной бригады ЦВО были подняты по тревоге, совершили переброску в район условно разрушенного моста, где в кратчайшие сроки оборудовали на воде понтонную переправу с использованием понтонного парка ПП-91М и плавающих транспортеров ПТС-2 и обеспечили переброску военной техники через водную преграду.

По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019».

Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействовано более 35 полигонов. Контрольные мероприятия проводятся с 24 по 28 июня.