Опубликованы кадры с новейшими бронеавтомобилями семейства «Тигр»

«Звезда» публикует кадры с новейшими бронеавтомобилями семейства «Тигр». Экспозицию с этими уникальными боевыми машинами на форуме «Армия-2019» изучил корреспондент нашего телеканала.

В частности, на выставке можно посмотреть один из самых интересных образцов семейства под названием «Атлет», получивший такое наименование в связи с тем, что создавался он по одноименной опытно-конструкторской разработке.

«Атлет» оснащен специальными светодиодными фарами, а у выставленного на экспозиции образца имеются отметины от пуль - это своего рода знак качества. Броня данной боевой машины «держит» пули от снайперской винтовки, СВД, зажигательные и бронебойные патроны.

Также в экспозиции представлена модель «Тигра», сделанная специально для иностранных заказчиков. В нем есть множество дополнительных опций, к примеру, дополнительная «больница» на лобовом стекле. А водитель такого «Тигра» имеет обзор в 360 градусов.