Танкисты ВВО в Бурятии приступили к многокилометровым маршам на полигоны

Танковые подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа прибыли на железнодорожные станции погрузки и приступили к погрузке тяжелой техники на ж/д-платформы для дальнейшей передислокации на полигоны и участия в тактических учениях с боевой стрельбой, по результатам которых будет оценено каждое подразделение.

Накануне сразу пять соединений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Бурятии, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу боевой и спецтехники из пунктов постоянной дислокации и приступили к совершению многокилометровых маршей в заданные районы. Особое внимание в ходе мероприятий было уделено развертыванию командных пунктов и организации взаимодействия между соединениями при выполнении поставленных задач.

К мероприятиям проверки боевой готовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и подразделения РХБ защиты общевойскового объединения ВВО.