«Панцирь-С» и С-300 усилили систему ПВО в Сибири, на Урале и в Поволжье

Дивизионы зенитных ракетных систем С-300 и зенитных ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С» усилили систему противовоздушной обороны войск и сил Центрального военного округа, поднятых по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

Пять дивизионов с системами С-300 и два дивизиона, вооруженных зенитными ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» из состава дивизий 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа совершили марши на запасные позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах.

Расчеты зенитных ракетных комплексов отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЦВО, принимающих участие в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Сибири, Урала и Поволжья.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО применили в рамках проверки новую систему защиты полевых командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов с использованием ЗРПК «Панцирь-С1», ПЗРК «Игла» и комплексов радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Красуха-С4».