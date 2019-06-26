Форсирование реки на Т-72Б и разведка дронами: внезапная проверка войск началась в Бурятии

Соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии приступили к выполнению оперативно-тактических задач в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что в проверке участвуют мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и соединение радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения ВВО.

В рамках учений военнослужащие отработают взаимодействие между соединениями, а также займутся инженерным оборудованием районов, маскировкой техники, организацией охраны и обороны позиций.

Также на учебно-боевое дежурство с заданием контролировать воздушное пространство заступили расчеты ПВО, а для разведки в районах дислокации войск используют беспилотники.

«В свою очередь танковые подразделения совершили марш комбинированным способом протяженностью свыше 1 тысячи километров на полигон Цугол, где экипажам танков Т-72Б предстоит форсировать 150-метровую водную преграду на реке Онон», - добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге. Военные отработали оперативный выход боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации в ночное время и начали многокилометровые марши в заданные районы.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019».