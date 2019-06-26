Россия и Шри-Ланка обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом

Россия заинтересована в развитии военного сотрудничества со Шри-Ланкой, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Военные России и Шри-Ланки обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом в регионе и другие вызовами безопасности.

«Заинтересованы в развитии военного сотрудничества, взаимодействия по вопросам борьбы с международным терроризмом в регионе и другими вызовами безопасности», - сказал Герасимов в среду на переговорах с начальником штаба обороны Вооруженных сил Шри-Ланки Равиндрой Виджегунаратне.

Он отметил, что Шри-Ланка является дружественным государством и надежным партнером России в Южной Азии.

«Нас связывают очень хорошие, добрые отношения, сложившиеся более чем за 60 лет развития наших контактов», - подчеркнул Герасимов.

По его словам, первостепенное значение придается реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся в июне встречи президента России Владимира Путина с президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипала Япа Сирисеной «на полях» совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое состоялось 14-15 июня 2019 года в Душанбе.

Герасимов также сказал, что в российском военном ведомстве удовлетворены результатами встречи заместителя министра обороны России Александра Фомина с заместителем государственного министра обороны Шри-Ланки Китсири Неммаваттой на VIII Московской конференции по международной безопасности, состоявшейся 23-25 апреля.

Он поблагодарил коллегу за решение принять участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2019», открывшемся накануне в подмосковной Кубинке.