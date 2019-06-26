В МО РФ рассказали, как борются с недобросовестной конкуренцией на тендерах

На сегодняшний день все процедуры госзакупок, по которым они проводятся, зарегламентированы и влекут за собой такую ответственность, что нарушить законодательство довольно сложно. Об этом в интервью «Звезде» рассказала заместитель руководителя Департамента государственных закупок Министерства Обороны РФ Дарья Морозова.

«Существует департамент, который проводит непосредственно процедуру определения поставщика и заключает госконтракт. Определение цены, вопросы формирования тех требований осуществляют профильные органы военного управления, которые хорошо в этом разбираются и несут за это ответственность. То есть ответственность разделена», - сказала Морозова.

По ее словам, именно это разделение позволило бороться с коррупцией при закупках в интересах Минобороны РФ.