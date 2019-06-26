Тренажер для инженерных войск, боевой мостик для кораблей и электронный тир: экспозиция «Армии-2019»

В павильонах парка «Патриот» в эти дни представлены последние разработки в области вооружения и обороны. Там проходит пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019». С интересными новинками ознакомился корреспондент «Звезды».

На одном из стендов представили новейший тренажер для подготовки военнослужащих инженерных войск по управлению речным буксиром. Как только человек оказывается внутри и захлопывается дверь, сразу же активизируются все системы. Можно поставить различные режимы погоды: дождь, снег, ветер. Внутри все реалистично: штурвал, мониторы, картинка, изображение выводится на пульт инструктора. Этот тренажер необходим, чтобы бойцы инженерных войск могли создавать понтонные переправы для танков и другой техники.

По соседству представлена еще одна робототехническая новинка - незаменимый помощник наземных служб аэропортов, который определяет посторонних людей. Техническое зрение работает по принципу «свой-чужой». Разработка способна определить, кто находится рядом с самолетами.

Еще одна интересная локация - современный цифровой ходовой боевой мостик для отечественных боевых кораблей. Здесь электронная навигация, электронная панель приборов, которая может выводиться на командный пункт и своеобразный морской видеорегистратор.

Кроме того, продемонстрирован и электронный тир, где можно отработать стрельбу из пулеметов, гранатометов и автоматов. Он уже стоит на вооружении у отечественной армии.