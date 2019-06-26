Техника, танковый балет и дронобиатлон: динамический показ на полигоне «Алабино»

Российскую военную технику показали на динамическом показе на подмосковном полигоне «Алабино» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019». Танки, бронемашины, артиллерийские установки должны были уничтожить условного противника.

Танки Т-80 и Т-72Б3 били из всех орудий. Им помогали «Бумеранги», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и новейшая «Коалиция».

Свою мощь продемонстрировали машины противовоздушной обороны «Тунгуски» и «Панцирь-С», пушечно-ракетные комплексы, которые стерегут небо над аэродромом Хмеймим в Сирии.

На полигоне показали технику сухопутных, а также воздушно-десантных войск, которые вывели свою новейшую машину «Бахча», а также БМД-4, БМД-2 и БМД-3. Они также били из всех стволов по прорвавшимся бандам и отбрасывали их на дальние подступы.

После того, как вся техника ушла в атаку, началось настоящее театрализованное шоу. Сначала показали танковый балет, а потом экипажи танков Т-80 продемонстрировали, как филигранно владеют своими машинами. Они рисовали, резали арбузы и даже везли емкость с жидкостью, чтобы не уронить ее на предельно высоких оборотах.

Недалеко, на озере Комсомольское, прошло форсирование водной преграды. Это все динамический показ всех возможностей нашей боевой техники, стоящей сейчас или только-только поступающей на вооружение нашей армии и флота.

Ожидается демонстрация и новой дисциплины. Это дронобиатлон. Лучшие операторы беспилотников будут преодолеваться наземные и воздушные препятствия, чтобы выявить лучшего.

Форум «Армия-2019» стартовал 25 июня. С 28 по 30 июня экспозиция будет доступна для всех посетителей.