В «Рособоронэкспорте» заявили, что первые С-400 поставят Турции в июле

В июле этого года Россия поставит Турции первые комплексы ПВО С-400. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы дорабатываем логистическую составляющую. Хочу сказать, что он (контракт на поставку С-400 Турции - прим. ред.) будет реализован в рекордные сроки с точки зрения изготовления комплексов… Мы в июле осуществляем в рамках наших планов первую поставку», - сказал он на форуме «Армия-2019».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что приняты все необходимые решения по контракту на поставку ЗРС С-400 Турции. Он отметил, что первые поставки в соответствии с планом начнутся в самое ближайшее время.

С 25 по 30 июня в подмосковном парке «Патриот» проходит форум «Армия-2019». Мероприятия также состоятся и в других регионах России. Планируется, что в форуме примут участие свыше 1,5 тысяч организаций и предприятий.