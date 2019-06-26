ОАЭ заинтересованы в поставках российских БМП-3

Объединенные Арабские Эмираты, которые являются крупнейшим эксплуатантом российских БМП, заинтересованы в дальнейших поставках данной техники. Об этом заявил главный конструктор АО «СКБМ» Сергей Абдулов.

«В свое время, около пяти лет назад, мы предлагали данный вариант ОАЭ. Тогда был определенный интерес, но на тот момент мы забуксовали. Сейчас интерес проявляется, и мы ведем интенсивную работу по продвижению машины на рынке», - сказал Абдулов.

По его словам, в ОАЭ поставлялось около 900 машин, сейчас они проходят апробацию, в том числе в горячих точках. Проводится процесс их модернизации с учетом этого опыта.

Абдулов также сообщил, что этой весной с Индонезией был подписан контракт на поставку 20 БТ-3Ф и БМП-3Ф под свои задачи.

«Думаю, до конца года мы закончим подготовительные работы и выйдем на производство непосредственно для заказчика», - добавил Абдулов.

БМП-3 - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою. Производится на АО «Курганмашзаводе».

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