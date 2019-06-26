Рособоронэкспорт передал «Ижмашу» подписанный Калашниковым контракт с Кубой

Гендиректор АО «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) Александр Михеев встретился с директором и работниками музея «Ижмаш» концерна «Калашников» и передал им контракт с Кубой, подписанный советским и российским конструктором стрелкового оружия Михаилом Калашниковым.

Музею была передана копия контракта на поставку Кубе партии автоматов 100-й серии АК103, подписанного лично Михаилом Калашниковым в Гаване, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

«"Рособоронэкспорт" впервые в истории передает копию контрактного документа в качестве музейного экспоната. Это происходит в год, когда мы отмечаем 100-летие со дня рождения великого конструктора-оружейника», - сказал Михеев.

На посту главного советника гендиректора по стрелковому оружию Михаил Калашников трудился много лет, подчеркнул гендиректор «Рособоронэкспорта», и «принес компании сотни контрактов с иностранными заказчиками на поставку оружия собственной разработки».

Доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Российской Федерации генерал-лейтенант

Михаил Калашников изобрел около 30 различных образцов оружия. Калашников является Доктором технических наук, дважды Героем Социалистического Труда, РФ генерал-лейтенантом. В этом году легендарному АК-47 исполняется уже 72 года. Автоматы под брендом «Калашников» используются вооруженными силами почти 100 стран мира и это число постоянно растет.

Михеев рассказал, что более миллиона единиц различных модификаций автомата Калашникова было поставлено Рособоронэкспортом в зарубежные страны.

Как отметили в пресс-службе, хранитель музея «Ижмаш» Файруза Бурганова выступила инициатором размещения в экспозиции музея необычного экспоната, который покажет его роль и вклад в военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами.