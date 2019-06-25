В ЦВО в рамках внезапной проверки боеготовности развернута система полевых подвижных средств

В Центральном военном округе в рамках внезапной проверки боевой готовности развернута система полевых подвижных средств управления войсками. Об этом сообщили в Минобороны России.

Более 50 мобильных командных пунктов объединений, соединений и частей ЦВО в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также военных баз в Киргизии и Таджикистане переброшены в назначенные районы, уточнили в военном ведомстве.

В составе пунктов автоматизированные подвижные единицы, поступившие на вооружение подразделений связи мобильные пункты управления МПУ-МТК, а также цифровые подвижные радиостанции «Редут 2УС», Р-160-05, комплекты связи «Переселенец».

Военнослужащие выполнили инженерное оборудование и маскировку пунктов управления, установку защищенных каналов связи, приступили к тренировкам в радиосетях.

В целях организации комплексной защиты от атак беспилотных летательных аппаратов все командные пункты оснащены средствами радиоэлектронной борьбы.

Специалисты РЭБ оборудовали замаскированные под цвет местности посты радиоразведки и подавления, применив станции помех «Житель» и комплекс РЭБ «Красуха-С4», что позволило создать надежную многоуровневую комплексную защиту пунктов управления.