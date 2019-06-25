Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу

В период с 25 по 30 июня текущего года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2019».

Мероприятие проходит в пятый раз, его организатором выступает Министерство обороны Российской Федерации. Первые три дня форум будет открыт для специалистов и официальных делегаций, а с 28 июня его могут посетить все желающие.

На форуме будут представлены новейшие образцы российской военной продукции, это как уже стоящая на вооружении техника, так и перспективные разработки. В этом году увеличится количество национальных экспозиций. Свои стенды и экспонаты планируют представить Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, а также Пакистан, Таиланд, Турция, ЮАР.

Зрелищным и ярким событием станет и демонстрационная программа «Армии-2019», демонстрирующая мощь российского вооружения, военной и специальной техники. Помимо этого участникам и гостям мероприятия будет предложена масштабная научно-деловая программа.