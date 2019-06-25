Пять соединений общевойсковой армии ВВО в Бурятии подняты по тревоге

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, они приступили к маршу в заданные районы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Сразу пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности», - говорится в сообщении.

Уточняется, что военные отработали оперативный выход боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации в ночное время и начали многокилометровые марши в заданные районы.

«В ходе первого этапа проверки будут выполнены нормативы по развертыванию пунктов управления и полевых лагерей, проверено состояние несения боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, организации всестороннего материально-технического обеспечения в полевых условиях», - добавили в ведомстве.

В завершение внезапной проверки будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, по результатам которых будет оценено каждое подразделение.

Добавляется, что к проверке боеготовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и подразделения РХБ защиты общевойскового объединения ВВО.

24 июня по решению верховного главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.