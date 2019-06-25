Каспийская флотилия поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности

Каспийская флотилия Южного военного округа (ЮВО) поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«На первом этапе проверки силы Каспийской флотилии приведены в полную боевую готовность, экипажи кораблей приступили к экстренной подготовке кораблей к бою и походу, подразделения полка морской пехоты на боевой и специальной технике совершили марши в районы сосредоточения», - заявили в военном ведомстве.

В ходе второго этапа корабельные силы флотилии отработают задачи с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям. Тральные группы выполнят противоминные задачи, а суда обеспечения - пополнят запасы материальных средств надводных кораблей в море.

«Морские пехотинцы проведут подготовку к противодесантной обороне побережья и действиям в наступлении. На полигонах будут развернуты командно-наблюдательные пункты, спланирована отработка задач обороны и всестороннего обеспечения войск, личный состав выполнит стрельбы из штатного вооружения», - добавили в Минобороны.

В проверке, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.

24 июня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.