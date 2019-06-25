ВКС РФ получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Грудинин в преддверии форума «Армия-2019».

«В настоявшее время два Ил-76МД-М передали, еще один находится в высокой степени готовности», - цитирует его РИА Новости.

Ил-76МД-М имеет новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов не только на российских, но и на зарубежных воздушных трассах.

Также на Ил-76МД-М заменили светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование. Благодаря этому срок службы транспортника увеличился на пятнадцать лет.