Комплексы «Искандер-М» и С-400 будут участвовать во внезапной проверке войск

Во внезапной поверке боеготовности войск и сил Центрального военного округа примут участие комплексы «Искандер-М» и С-400. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В Саратовской области и в республике Хакасия расчеты зенитных ракетных систем С-400 и С-300 соединений противовоздушной обороны выдвинулись в назначенные районы.

После занятия позиций, будет необходимо отработать учебно-боевую задачу по прикрытию важных государственных объектов от средств воздушного нападения противника.

А в Свердловской области ракетная бригада, которая вооружена комплексами «Искандер-М», завершила перебазирование в район боевого предназначения. Военнослужащие приступили к инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, а также организовали систему всестороннего обеспечения.

Внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа продлится с 24 по 28 июня.