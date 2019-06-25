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О форуме «Армия», юнармейцах и контрпропаганде: интервью Андрея Картаполова телеканалу «Звезда»

Алексей Самолетов
23:55 25.06.2019
Заместитель министра обороны РФ рассказал о достижениях форума «Армия» за пять лет его существования, а также поделился мнением о вариантах противодействия пропаганде в западных СМИ, направленных, в частности, на нивелировании роли Красной армии в победе над фашизмом.
© Видео: ТРК Звезда

В студии телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на V юбилейном Международном  военно-техническом форуме «Армия-2019» побывал в гостях заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал полковник Андрей Валерьевич Картаполов.

- Андрей Валерьевич, здравствуйте! Мы очень рады приветствовать Вас в студии. Ну, и, собственно говоря, с юбилеем!

- Спасибо!

- Казалось бы, всего пять лет, а так много сделано. А на Ваш взгляд, насколько много?

- На мой взгляд сделано кардинально много, потому что пять лет назад не было ничего. Не было ни парка «Патриот», не было ни форума «Армия», а сейчас он есть, сейчас он является крупнейшей площадкой по представлению достижений военно-промышленного комплекса и всего, что с ним связано. И мы считаем, что это более чем достойный результат.

- Предваряя следующий вопрос, хочу отметить еще одну особенность  этих форумов. Работая здесь уже не первый год, я наблюдаю за тем, что здесь каждый раз появляется огромное количество молодых людей - это все-таки гости, участники, разработчики?

- Это все. Потому что сейчас молодежь очень креативная, и здесь она может не только себя реализовать, но почерпнуть новые идеи, новые направления своей деятельности и своей жизни.

- Когда мы говорим о сегодняшней армии, в первую очередь, конечно же, в продолжении о том, о чем Вы сказали, что сегодня кардинально сломалась тенденция нежелания идти в армию. Ребята приходят сами. Что изменилось в самом главном варианте? Ребята заканчивают высшие учебные заведения и приходят служить фактически по профессии, то есть их востребованность вот в этом военном обществе, их направленность стала очень большой и они это понимают.

- Ну ведь что такое армия? Армия - это передовой отряд государства, где собраны самые креативные, самые инициативные, самые интересующиеся жизнью, и армия она аккумулирует в себя все достижения: науки, техники, поэтому люди сюда и стремятся. И наша сегодняшняя армия демонстрирует уважение судьбы народа. У нас уровень поддержки населения РФ на сегодняшний день беспримерно высок, такого не было многие-многие годы, и мы гордимся этим достижением, и будем делать все, чтобы оправдывать доверие народа и впредь.

- Очень смешной вариант произошел сейчас, очень смешная ситуация сложилась. Вот я хочу задать Вам вопрос про «Юнармию», но перед этим один маленький кадр. Дело в том, что мы вчера общались с Романом Юрьевичем Романенко, который является начальником штаба «Юнармии», и он обратился в социальных сетях к молодому человеку, который вышел на улицу с плакатом, сел на ступеньки и написал на нем «Я против "Юнармии"». И что сделал Роман Юрьевич? Он сказал: «Молодой человек, ну не тратьте свое здоровье на сидение на холодных ступеньках. Приходите в "Юнармию" и посмотрите, может Ваше мнение изменится». «Юнармия», как базовая школа, которая дает ребятам первые ощущения вот этого пространства, как она развивается сегодня?

- На сегодняшний день, за три года в рядах «Юнармии», почти 510 молодых людей. Это очень интересные люди, это неравнодушные люди, это те, кому не интересно сидеть просто дома. Нас все пытаются в чем-то обвинить, в какой-то милитаризации молодого поколения. Это не так. «Юнармия» - это не милитаризация , «Юнармия» - это инициатива, «Юнармия» - это креатив, это движение вперед, это люди, которые хотят чего-то добиться в этой жизни. Больше, чем многие другие, которые хотят чуть меньше.

- На этом фоне, конечно же, сразу вспоминается фраза, которую наше поколение пронесло через всю жизнь «Все начинается с детства».

- Конечно.

- И на самом деле, когда к ребятам проявляют вот такое внимание, когда у них начинается физическая подготовка, когда им помогают определиться в этой жизни, найти какое-то направление, а у нас ведь это (уже к нашему дальнейшему разговору), у нас там появилась и журналистская команда, и спортивная команда, то есть появляются,  что называется, такие серьезные направления по интересам. Это, конечно же, опора. Как дальше будет развиваться «Юнармия»?

- Дальше она будет развиваться по этим же самым основным направлениям. Мы сейчас не ставим перед собой обязательное увеличение, масштабное увеличение численности. Мы хотим, чтобы у нас было качество, чтобы быть юнармейцем стало честью, чтобы быть юнармейцем стало стремлением у современного молодого человека - юноши или девушки.  И потом уже с площадки армии он получал бы такой хороший трамплин для движения во взрослую жизнь. Необязательно, чтобы он стал военным. «Юнармия» не предполагает, что все пойдут в военное училище, да в этом и нет необходимости. «Юнармия» предопределяет то, что человек будет любить свою Родину. Я не говорю, что остальные не любят, но он будет любить ее со знанием дела, понимая «за что» и понимая «почему».

- Андрей Валерьевич, и вот у нас, наверное, самая серьезная сегодня проблема, с которой мы столкнулись. Это то, что раньше называлось пропагандой. Мы столкнулись, на мой взгляд, с беспрецедентным информационным давлением на страну, на людей. Как с этим бороться?

- Контрпропагандой. Если нас пытаются душить пропагандой, значит мы должны предпринимать ответные меры. На сегодняшний день вы абсолютно правы, ведь СМИ, информационные пространства - это, по сути, площадка для влияния на сознание, на личное сознание, на общественное сознание, а СМИ - это оружие массового поражения, и если они будут доносить определенную позицию яростно, четко, то к этой позиции прислушаются.

Ведь, возьмите пример наших партнеров, когда совсем недавно, в канун годовщины победы в Великой Отечественной войне на улицах Парижа провели опрос , там из десяти спрошенных только один  мог сказать хоть что-то о роли Советского Союза в победе над фашисткой Германией, все остальные были тверды убеждены, что победили одни американцы  со своими союзниками, куда Советский Союз и не входил. Это разве не пропаганда? Это откровенное промывание мозгов, это откровенная фальсификация истории.

И в общем-то это уже сделано на территории наших партнеров, и они пытаются сделать это сейчас. Для чего они это делают? Для того, чтобы молодое поколение оно забыло то, что сделали предки, то что мы с вами сейчас здесь сидим в этом прекрасном павильоне, ведь это результат того, что мы победили в Великой Отечественной войне. То, что мы положили 27 миллионов жизни наших сограждан, поэтому мы должны заниматься.

- Для меня показательным моментом и, я думаю, что для многих людей, которые обратят на это внимание, это тоже будет показательным, что здесь рядом с нами, рядом с этим павильоном буквально, в нескольких сотнях метрах строится Главный храм Вооруженных сил. И в ступени этого храма будет залит метал переплавленный из трофейной немецкой техники. Я ничего не путаю?

- Действительно, ступени крыльца Главного храма будут содержать в себе фрагмент вот этого вот переплавленного метала. Нас тоже тут в одно время пытались обвинять, что это будут музейные ценности. Это не музейные ценности, это ржавый хлам, который остался на полях сражения. И мы хотим, чтобы люди, поднимаясь к храму, шли по этим ступеням, понимая, что под ними  металл поверженного врага, самого страшного врага, которого только знала история.

- Говоря о сегодняшнем дне, о сегодняшней армии вот с Вашей точки зрения, по Вашему мнению, какое главное качество у сегодняшнего военного, военнослужащего? Для сегодняшнего солдата, офицера?

- Профессионализм, любовь к Родине и стремление выполнить задачу. Вот это сегодня, наверное, то, что позволяет нашим Вооруженным силам быть тем, чем мы есть сегодня.

- Ну, такая триединая задача?

- Да!

- Ну, и, возвращаясь к нашей профессии, сейчас в военном университете Минобороны есть хороший курс журналистов, а вот на Ваш взгляд, какое главное качество должно быть у военного журналиста?

- У военного журналиста, главными качествами должны быть объективность, целеустремленность. И, безусловно, желание быть впереди.

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