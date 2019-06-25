Главком ВМФ рассказал о конкурсе в высшие военно-морские учебные заведения
При наборе в вузы основная ставка делается на выпускников военных училищ, отметил главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Высшее военное образование пользуется спросом, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов в интервью «Звезде».
«К нам приходит довузовсская молодежь. В первую очередь мы делаем ставку на выпускников нахимовских и суворовских училищ, во вторую - на выпускников общеобразовательных школ. Есть большой конкурс», - сказал Евменов.
Он отметил, что процент отсева вузовской молодежи минимален.
Кроме того, в разговоре со «Звездой» Евменов сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» превысил заявленные характеристики.
Полную версию интервью с главнокомандующим ВМФ РФ Николаем Евменовым на канале «Звезды» в YouTube.