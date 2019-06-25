Главком ВМФ РФ: «Адмирал Горшков» превзошел заявленные характеристики

«Сегодня на Кубу заходит наш новейший фрегат "Адмирал Горшков". Он практически сейчас завершил кругосветное плавание, возглавив отряд кораблей ВМФ России. Могу вас заверить, что то, что мы получаем, значительно выше заявленных характеристик», - сказал Евменов.

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