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Главком ВМФ РФ: «Адмирал Горшков» превзошел заявленные характеристики

Кирилл Яблочкин
18:38 25.06.2019
Фрегат «Адмирал Горшков» в настоящее время совершает кругосветное плавание во главе отряда Военно-морского флота Российской Федерации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Фрегат «Адмирал Советского Союза Горшков», совершивший заход на Кубу, превзошел заявленные разработчиками характеристики. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил адмирал военно-морского флота Николай Евменов.

«Сегодня на Кубу заходит наш новейший фрегат "Адмирал Горшков". Он практически сейчас завершил кругосветное плавание, возглавив отряд кораблей ВМФ России. Могу вас заверить, что то, что мы получаем, значительно выше заявленных характеристик», - сказал Евменов.

Евменов подчеркнул, что у современной техники есть большой модернизационный потенциал.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» - фрегат с управляемым ракетным оружием Военно-Морского Флота Российской Федерации, головной фрегат проекта 22350.

Корабль входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота ВМФ России.

Полную версию интервью с главкомом ВМФ РФ Николаем Евменовым смотрите на канале «Звезды» в YouTube

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