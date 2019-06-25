За три года в ряды «Юнармии» вступило более полумиллиона человек

В ряды движения «Юнармия» за три года его существования вступило почти 510 тысяч человек. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

«За три года в рядах "Юнармии" - почти 510 тысяч людей. Это интересные, неравнодушные люди. Нас пытаются в чем-то обвинить, в какой-то милитаризации молодого поколения. Это не так. "Юнармия" - это не милитаризация, это креатив, это движение вперед, - сказал Картаполов.

Замминистра подчеркнул, что в «Юнармию» вступают неравнодушные люди.

«Юнармия» - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе 2016 года.

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