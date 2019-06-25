Шойгу осмотрел авиатехнику на форуме «Армия-2019»
Министр обороны РФ посетил форум «Армия-2019» в преддверии начала его работы.
© Видео: ТРК "Звезда"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в преддверии начала форума «Армия-2019» осмотрел авиатехнику в подмосковной Кубинке.
На аэродроме, где базируются пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи», традиционно работает воздушный кластер международной выставки. Министру показали несколько новинок, включая последнюю модификацию тяжелого транспортного вертолета Ми-26.
На стоянках Кубинки представлена вся ударная мощь российских ВКС. Иностранные военные и зрители увидят фронтовые бомбардировщики и штурмовики, учебные самолеты, ударные вертолеты, а также новейшие образцы ракетного оружия.