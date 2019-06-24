Морпехи ТОФ впервые выведут на плав БТР-82А

На Камчатке морские пехотинцы Тихоокеанского флота впервые проведут практические тренировки по выводу новых бронетраспортеров БТР-82А для форсирования водных преград. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

Военнослужащие сдали накануне нормативы по плаванию, а также прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин.

«Практическая отработка задач будет проводиться в районе озера Котельниково на учебно-тренировочном комплексе "Радыгино". К занятиям привлекается более 100 морских пехотинцев и более 20 единиц техники», - говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом году отдельную бригаду морской пехоты ТОФ на Камчатке полностью перевооружили на новый БТР-82А. До этого они проверялись на полигоне на проходимость и устойчивость при ведении огня.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. У новой машины повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации. У БТР-82А предусмотрены противоосколочная защита в виде спецнакладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер. Он способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.