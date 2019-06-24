«Армия-2019»: главное о юбилейном международном форуме
Свое участие в форуме, где Россия представит свое перспективное вооружение, подтвердили 120 официальных делегаций иностранных государств.
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С 25 по 30 июня в парке «Патриот» пройдет 5-й юбилейный форум «Армия». Это мероприятие - ключевое событие для оборонно-промышленного комплекса страны.
На форуме «Армия-2019» будут представлены лучшие образцы военной техники.
Кроме того, впервые в мире для широкой аудитории будет организован показ перспективного российского вооружения.
К настоящему моменту 120 официальных делегаций иностранных государств подтвердили свое участие в «Армии-2019».
Научно-деловая программа будет включать в себя более 170 мероприятий, в ней примут участие более 12 тысяч специалистов.