«Армия-2019»: главное о юбилейном международном форуме

С 25 по 30 июня в парке «Патриот» пройдет 5-й юбилейный форум «Армия». Это мероприятие - ключевое событие для оборонно-промышленного комплекса страны.

На форуме «Армия-2019» будут представлены лучшие образцы военной техники.

Кроме того, впервые в мире для широкой аудитории будет организован показ перспективного российского вооружения.

К настоящему моменту 120 официальных делегаций иностранных государств подтвердили свое участие в «Армии-2019».

Научно-деловая программа будет включать в себя более 170 мероприятий, в ней примут участие более 12 тысяч специалистов.