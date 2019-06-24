Построить мост за 40 минут: кадры финала конкурса «Армейский запас»

На Лужском полигоне в Ленинградской области состоялся финал конкурса «Армейский запас» для подразделений автомобильных и дорожных войск. Он прошел на базе военной академии материально-технического обеспечения.

Всего были оборудованы десять площадок, на каждой участники отработали свой норматив.

Перед военнослужащими стояла нелегкая задача: они должны были собрать пять секций автомобильного моста общей протяженностью почти 33 метра всего за 40 минут. Вес некоторых плит достигает ста килограмм.

Лучшие команды соревновались в умении не только наводить мосты и переправы, но и строить дороги.

С поставленными задачами они вполне справились.

«Перекрывают нормативы, но это и правильно - здесь собираются самые лучшие», - резюмировал начальник автодорожной службы Департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ Владимир Буровцев.

Когда дорога готова - за дело берутся водители. Им необходимо отработать слаженную подачу машин под загрузку, а также действия поодиночке.

Каждый год на «Армейском запасе» придумывают все новые и новые упражнения. Правда, пока нашим военнослужащим приходится соревноваться только друг с другом. Международный этап конкурса не проводят, так как в тех странах, что ежегодно участвуют в «Армейских играх», нет специалистов автомобильных и дорожных войск, подготовленных столь же хорошо, как наши специалисты.