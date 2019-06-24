Танковый взвод Т-72Б3 впервые задействуют в динамическом показе техники «Армии-2019»

Впервые в динамическом показе техники форума «Армия-2019» задействуют танковый взвод Т-72Б3.

«В динамическом показе “Армия-2019” впервые примут участие танковый взвод и авиация, с помощью которых будут разыграны два тактических эпизода», - заявил замначальника по боевой подготовке ЦВО полковник Андраник Арутюнян.

Боевой задачей первого эпизода будет обнаружение и уничтожение колонны «противника». Зрители по ходу операции увидят огневые действия танковых подразделений, в том числе Т-72Б3 в новой комплектации, с воздуха их будут поддерживать вертолеты Ми-24 на путях подхода колонны «противника». Также можно будет наблюдать за маневренно-обходными действиями подразделения 228 полка под прикрытием вертолетов Ми-24. В заключительной части эпизода авиация нанесет удар по условному противнику, уничтожая головной танк, а наши войска под маскировкой, которые будут обеспечены действиями РХБ защиты, совершат отход. Показ будет продолжаться около 15 минут.

Во втором эпизоде военные покажут навыки штурма и захвата здания, которое удерживается условным противником. Зрители увидят действия специальный войск и высадку беспарашютным способом с Ми-8 десантно-штурмовой группы на крышу многоэтажного здания. После этого через окна верхних этажей будет организован штурм здания, а потом его зачистка и разминирование. Длительность показа - около 10 минут.

Как заявил замначальника по боевой подготовке Центрального военного округа, розыгрыши организованы для демонстрации возможностей современной техники, которая находится сейчас на вооружении, а также грамотности действий российских военных и популяризации службы в армии.

Посетить одно из самых зрелищных событий «Армии-2019» смогут все желающие. Форум пройдет в Екатеринбурге на Свердловском полигоне с 28 по 30 июня.