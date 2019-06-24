Шойгу: внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах ЦВО

По решению верховного главнокомандующего Владимира Путина в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности. Об этом 24 июня сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», - сообщил Шойгу в понедельник на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

«По замыслу внезапной проверки с 6.00 мск в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения», - уточнил глава Минобороны.

«Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», - заключил он.