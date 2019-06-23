«Черные береты» в воздухе: эффектные кадры десантирования морпехов над Балтикой

Под Калининградом на побережье Балтийского моря морские пехотинцы совершили первые прыжки с парашютом.

Многоцелевой Ми-8 забирает очередную партию морских пехотинцев. Сегодня занятия по воздушно-десантной подготовке. Без десятка-другого прыжков за плечами настоящих морпехов не бывает.

Высота - 800 метров, скорость - 140 километров в час, и у этой группы через несколько секунд первый в жизни прыжок с парашютом. Не без страха в глазах они шагают в бездну.

Впереди несколько секунд свободного полета, позади — долгие тренировки.

По команде инструктора один за другим, не мешкая и не задумываясь, из десантного отсека они начинают свой маневр, чтобы приземлиться одной группой, и при необходимости немедленно вступить в бой.

Белоснежные купола парашютов Д-6 один за другим вспыхивают в небе. Сверху открывается завораживающий вид. Но главное сейчас для новичка - не потерять голову, не забыть то, чему учили командиры.

Александр Бойко сразу после приземления ловко плетет косичку из парашютных строп. Уверенными движениями складывает шелковый купол — на земле, во время тренировок делал это уже много раз.

«Делаешь узлы, вытягиваешь, и все получается. Потом, когда распутываешь его перед укладкой, стропы не запутаны и легче укладывать. Это первый мой прыжок!»,- говорит Александр Бойко, стрелок.

Владислав Макрушин сегодня тоже впервые переступил через аппарель вертолета. Самая важная победа — победа над самим собой.

«Самый страшный момент это когда тебе дали команду «пошел», ты делаешь свой первый шаг и пошел, и полетел … я не могу это описать, это надо испытать каждому!» - сказал Владислав Макрушин, старший оператор.

В морской пехоте прыгают все. Рядовые и командиры, стрелки, связисты, медики и водители, мужчины и женщины.

«Испытать себя, показать многим что так можно, что не страшно. Многие мужчины боятся, а мы девочки — хоп, прыгнули!», - рассказывает Галина Беляева, связист.

Галина Беляева - связист. В морской пехоте служит недавно и для нее это - тоже первый прыжок. Поэтому сразу после приземления первый звонок — сыну.

Каждое движение довести до автоматизма, каждую ситуацию продумать заранее, чтобы в небе, под куполом — никаких неожиданностей.