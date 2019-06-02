«Мастера автобронетанковой техники»: захватывающие кадры отбора к «АрМИ»

В Московской области завершились всеармейские соревнования Армейских международных игр «Мастера автобронетанковой техники», которые проходили с 29 мая по 1 июня на новейшем полигоне военных автомобилистов в Нахабино.

© Минобороны России

Во всероссийском этапе конкурса приняли участие более 150 военнослужащих. Военные водители продемонстрировали мастерство вождения автомобилей КамАЗ, «Урал» и УАЗ в экстремальных условиях, они преодолели все препятствия и сложные участки местности на маршруте движения с учетом временных показателей.

© Минобороны России

© Минобороны России

В субботу, 1 июня, на полигоне в Нахабино прошло награждение победителей индивидуальных гонок всеармейского конкурса среди женских команд в четырех номинациях, а также среди мужских команд.

© Минобороны России

В награждении приняли участие заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и начальник автобронетанковой службы Минобороны РФ генерал-майор Сергей Бибик.

© Минобороны России

Победители соревнований будут отстаивать честь российской армии на «АрМИ-2019» в августе этого года на базе Острогожского учебного центра в Воронежской области.

© Минобороны России

Накануне в Нахабино состоялся самый зрелищный этап конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» - командная эстафета.