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В Петербурге прошел торжественная церемония выпуска из Нахимовского училища

Наталья Вальханская
23:40 23.06.2019
Церемония выпуска Нахимовского военно-морского училища в день 75-летия со дня его основания.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска Нахимовского военно-морского училища в день 75-летия со дня его основания. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Дата выпуска свыше 60 нахимовцев после завершения обучения в этом прославленном военно-морском учебном заведение совпало с 75-летием со дня его основания 21 июня 1944 года. Торжественное мероприятие прошло под руководством начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирала Андрея Воложинского на Петроградской набережной Санкт-Петербурга у места стоянки легендарного крейсера «Аврора». Начальник Главного штаба ВМФ принял доклад о готовности к проведению церемонии от начальника Нахимовского Военно-морского училища контр-адмирала Анатолия Минакова.

Обращаясь к личному составу училища, вице-адмирал Андрей Воложинский, поздравил нахимовцев от имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова и Военного Совета ВМФ.

Он также передал выпускникам напутственное слово главкома ВМФ, отметив, что «нахимовцы выпускаются в интересное для Военно-морского Флота время. ВМФ активно выполняет задачу Военно-морского присутствия, действует в Арктике. Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» совершает кругосветный дальний поход. Гидрографические суда ВМФ участвуют в экспедициях, продолжая летопись океанографических и гидрографических исследований российского флота».

«Главнокомандующий ВМФ России, главное командование Военно-морского Флота уверены в том, что гордость за принадлежность к традициям Нахимовского Военно-морского училища вы пронесете, через всю свою жизнь и службу. Военно-морской Флот ждет вас на кораблях, и подводных лодках, в соединениях морской авиации и морской пехоты. Перед вами открыты двери высших военно-морских учебных заведений», - отметил начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский.

К нахимовцам, в этот день обратился и адмирал Владимир Королев, принявший участие церемонии по приглашению главкома ВМФ России.

Адмирал поздравил нахимовцев с 75-летием родного училища и выпуском нового поколения военных моряков. В своем поздравлении он отметил, что «здесь на исторической Петроградской набережной выпускники прославленного Нахимовского Военно-морского училища сегодня начинают новый этап жизненного пути. Легендарный крейсер «Аврора», который во время учебы, находился постоянно у вас перед глазами, своим видом сегодня, выражает особый смысл вашего жизненного выбора, который вы сделали, поступив несколько лет назад в родное училище. Крейсер напоминает вам о том, что вы выбрали море и Флот, который прошел великую историю побед и свершений. Эта история исчисляется тремя столетиями славы».

«За годы вашей учебы вы стали свидетелями строительства нового Военно-морского Флота России. Фундамент преобразований этого современного Флота посчастливилось закладывать моему поколению, лично мне. На ваших глазах Военно-морской Флот стал еще более активно выполнять сложные задачи в Мировом океане. На Ваших глазах Военно-морской Флот стал пополняться новейшими боевыми кораблями и подводными лодками. Перед вами появились четкие ориентиры мужества и профессионализма наших военных моряков. Ведь именно в период учебы в Нахимовском училище ваши старшие товарищи показали на что способно современное морское оружие и наши корабли, когда нанесли удары по террористам на территории Сирии. Ну и, конечно же, вы стали свидетелями зарождения замечательной традиции - Главного Военно-морского Парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, который позволил всему народу испытывать особое чувство гордости за наш Флот. Уверен, что здесь, в этих стенах на Петроградской набережной, вас научили дышать одним и тем же воздухом, которым дышит наш Военно-морской Флот. Здесь многие из вас смогли проверить степень своей любви к морю. Эта любовь не бывает временной. Ее либо нет, либо она навсегда. Тех, для кого эта любовь стала главным смыслом жизни, с нетерпением ждут на Флоте. Вы займете места на мостиках новейших надводных кораблей, в отсеках самых совершенных атомных и дизельных подводных лодок. Кому-то из вас выпадет осваивать небо над морем, а кому-то проявлять чудеса выдержки в морской пехоте. Пройдут годы и многие из вас станут адмиралами, будут командовать соединениями и флотами. Кого-то из вас, целеустремленность и чувство долга приведет к высокой должности главкома ВМФ. Но, уверен, вы всегда будет помнить родное училище, своих командиров и преподавателей», - отметил адмирал Владимир Королев, поздравляя нахимовцев от имени своего поколения.

Со словами благословения к нахимовцам обратился архиерей Русской православной церкви, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава Мурманской митрополии Митрофан, который пожелал нахимовцам успешной службы родному Военно-морскому Флоту, истинной веры в лучшие флотские традиции, которые неразрывно связаны с православием.

Митрополит Митрофан выразил слова благодарности начальнику Нахимовского Военно-морского училища контр-адмиралу Анатолию Минакову за то, что «еще в период службы на Северном флоте он, совместно с командованием Северного флота сделал очень много для создания института священников флота».

От имени выпускников Нахимовского Военно­морского училища 1969 года нахимовцев поздравил Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров. Он призвал помнить те славные традиции, которые закладываются в каждого воспитанника училища с первого дня учебы. По призыву контр-адмирала Всеволода Хмырова на Петроградское набережной прозвучало троекратное «Ура!!!» как дань уважения к родному училищу.

Слово, также было предоставлено, потомку известного полярного исследователя адмирала Петра Федоровича Анжу - Кириллу Шалахину, который призвал нахимовцев всегда помнить о чести и славе Андреевского флага и традициях, заложенных поколениями выдающихся отечественных моряков.

На церемонии звучали слова поздравлений от Администрации Санкт-Петербурга, родных и близких нахимовцев.

Под руководством начальника Нахимовского Военно-морского училища контр-адмирала Анатолия Минакова, в ходе торжественной церемонии состоялся ритуал вручения нахимовцам аттестатов, нагрудных знаков об окончании училища и ценных подарков за отличие в учебе из рук почетных гостей праздника.

Торжественный выпуск нахимовцев завершили церемония прощания выпускников со Знаменем училища и праздничный вальс на Петроградской набережной у места стоянки легендарного крейсера «Аврора».

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