Состязания «Курсантский бросок» прошли в Ленинградской области

В Ленинградской области на полигоне Песочненский прошли военно-спортивные состязания «Курсантский бросок». На старт вышли 37 команд.

Состязания открывал замкомандующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий. Он выступил с приветственным словом, где пожелал удачи всем участникам. Серицкий подчеркнул, что главный залог победы в «Курсантском броске» - это сплоченность команды и взаимовыручка.

Участникам состязаний предстояло преодолеть десятикилометровую трассу с 34 препятствиями различной степени сложности, в том числе водные преграды.

Первыми до финала дошли курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Второе место заняли учащиеся Военного института физической культуры и спорта. Третьими стали представители Военной академии связи имени С. М. Буденного. Отборочный цикл также прошли еще шесть команд, участвовавших в «Курсантском броске».

На закрытии состязаний выступил командующий войсками Западного военного округа, герой России, генерал-полковник Александр Журавлев. Он отметил высокий уровень подготовки всех участников и поздравил победителей.

Всего по всей стране в состязаниях «Курсантский бросок» принимают участие 129 команд. В финале, который пройдет в рамках «АрМИ-2019» в подмосковном Алабино, окажутся не менее 32 команд.