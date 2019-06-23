Новейшие образцы вооружения показали в преддверии форума «Армия»

В Подмосковье, в преддверии открытия форума «Армия», открылась уникальная экспозиция новейших образцов вооружения. Посетители могут увидеть боевую технику в действии.

Самоходки, танки - актерский состав этой пьесы подобран идеально. На первых ролях «Мста-С», «Торнадо-Г», танки Т-72, Т-80, Т-90. Такое представление обречено на успех.

В рамках выставки представлены и новинки водного кластера. Среди них инженерный десантный катер, на котором военные саперы могут форсировать реки.

Не менее интересна статическая часть экспозиции. Каждый экспонат можно потрогать руками и оценить его технические характеристики.

Более 65 тысяч квадратных метров в павильонах, 500 квадратных метров уличной экспозиции. Это 80 футбольных полей, на которых предприятия ОПК и военные продемонстрируют лучшие образцы вооружения для укрепления обороноспособности страны.

Международный форум «Армия-2019» пройдет в парке «Патриот» с 25 по 30 июня.