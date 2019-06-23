Замминистра обороны Юрий Садовенко вручил дипломы выпускникам Рязанского училища ВДВ

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала-армии В.Ф. Маргелова состоялся выпуск офицеров и прапорщиков. На торжественной церемонии присутствовал заместитель министра обороны, генерал-полковник Юрий Садовенко и Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке, генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Из стен прославленного училища вышло около 500 лейтенантов и порядка 200 прапорщиков, в том числе представители более 10 иностранных государств. Офицерские погоны после завершения обучения по специальности «применение подразделений связи ВДВ» получили 12 девушек-военнослужащих. Дипломы с отличием были выданы 92 выпускникам.

Торжественная церемония началась с выхода оркестра и выноса флага Российской Федерации и Георгиевского знамени училища. Замминистра обороны зачитал обращение к выпускникам Сергея Шойгу, в котором глава Минобороны выразил уверенность, что знания, приобретенные выпускниками во время учебы, станут для них надежной опорой честного и преданного служения родине.

От себя лично Садовенко пожелал выпускникам изо дня в день совершенствовать профессиональное мастерство, не пасовать перед трудностями и смело идти вперед.

После завершения торжественной части состоялись показательные выступления различных подразделений.