«Искандеры» на марше: лучшие кадры учений ракетчиков под Екатеринбургом

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» совершили марш для отработки учебно-боевых задач под Екатеринбургом. ОТРК переместились в позиционный район, где их расчеты займутся оттачиванием навыков, в том числе уничтожением целей, имитирующих командные пункты и скопления техники условного противника.

Учения состоятся в рамках старта нового учебного периода. Военнослужащие Центрального военного округа за лето проведут более ста тренировок различных уровней. Главным станет стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019», его основной этап состоится на полигоне Донгуз под Оренбургом.

К мероприятиям в рамках нового учебного года приступили и в других регионах России. В Новосибирской области подразделении ПВО, вооруженные ЗРК С-300, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства над южной частью Сибири.

В Челябинской области свое мастерство оттачивают летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34. Дислоцированное в регионе авиационное соединение отработало нанесение ракетных ударов по наземным мишеням ракетами «воздух-поверхность».

Стратегическое командно-штабное «Центр-2019» состоится в сентябре текущего года. Военнослужащие ЦВО отработают задачи по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.