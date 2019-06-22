«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео

«Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетов Ми-28. На кадрах видно, как экипаж вертолета перемещается в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час.

«У этой фигуры высшего пилотажа своего названия пока нет. Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси», - сказал Алексей Егоров, ведущий программы «Военная приемка».

Ми-28 – российский ударный вертолет. Главная задача вертолета - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Вертолеты в октябре 2015 года были переброшены в Сирию, где в составе Авиационной группы ВВС России наносят удары по позициям террористов.

Эти и многие другие маневры с участием вертолета Ми-28 и новейшим Ми-28НМ смотрите в эфире программы «Военная приемка» в воскресенье в 09:55 на телеканале «Звезда».