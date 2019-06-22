Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Челябинской области начались военно-спортивные состязания «Курсантский бросок»

Тамара Астапенкова
17:23 22.06.2019
Мероприятие началось с минуты молчания в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.
В Челябинской области начались военно-спортивные состязания «Курсантский бросок»
© Фото: МО РФ

Первые на Урале военно-спортивные состязания «Курсантский бросок» стартовали на полигоне в Чебаркуле Челябинской области. В общей сложности в состязаниях принимают участие 12 команд.

Соревнования начались с минуты молчания в память о событиях 22 июня 1941 года.

«Хочу напомнить об особенностях сегодняшнего дня, 22 июня - одна из самых тяжелых дат нашей истории. В этот день 78 лет назад, когда фашистские полчища вероломно напали на нашу страну, началась Великая Отечественная война», - сказал статс-секретарь-заместитель министра обороны России Николай Панков.

После минуты молчания гости состязаний запустили в воздух шары в цветах георгиевской ленты.

Перед участниками соревнования стояла непростая задача, они на время преодолели 10-километровую трассу с расположенными на ней искусственными и естественными препятствиями: наклонную и вертикальную стены, рукоход, окоп из трубы, двухступенчатый ров, качели, паутину, скейт, трамплин, куб и другие.

Команда Казанского высшего военного танкового командного училища стала победителем первого на Урале соревнования «Курсантский бросок». Казанская команда прошла почти 10-километровую трассу с 34-ю препятствиями за 58 минут и 8 секунд. Второе и третье место заняли команды курсантов Тюменского высшего военного инженерного командного училища, пройдя трассу за 60 минут 55 секунд и 61 минуту 37 секунд соответственно. Три эти команды пройдут финальную трассу «Курсантского броска» 10 августа на подмосковном полигоне Алабино.

Организаторы конкурса подумали и о детях, которые пришли вместе с родителями поболеть за участников «Курсантского броска». Для маленьких гостей была подготовлена отдельная полоса препятствий, которую преодолели и восемь ребят из детского дома в Карабаше. Была организована выставка военной техники, которую посетили и четыре инвалида-колясочника из Миасса.

Этим летом свыше 1000 курсантов военных вузов и студентов в составе 129 команд проходят полосу препятствий «Курсантского броска» в Самарской, Челябинской, Ленинградской, Московской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в центре Приморского края. Не менее 30 команд примут участие в финале состязаний, которые будут проходить в рамках «Армейских международных игр-2019» в подмосковном Алабино.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.06.2019, 13:30
«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм
Дата22.06.2019, 06:10
«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео
Дата22.06.2019, 11:26
Все за одного: мужская и женская сборные РФ по фехтованию возглавили медальный зачет ЧЕ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата21.06.2019, 04:54
С космодрома Восточный запустят российско-белорусский спутник
Дата22.06.2019, 13:30
«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:56 В стране и мире
«Давали водичку и мусор»: похищенного в Челябинске мальчика нашли на болотах
18:00 В стране и мире
Видео
«Чуть не умер от уколов»: опубликовано видео конфликта Алибасова с лечащим врачом
17:18 В стране и мире
Видео
Владелец аттракциона в Сокольниках назвал причину аварии
16:28 В стране и мире
Видео
Небо стало черным: в Екатеринбурге полыхает лакокрасочный цех
16:00 В стране и мире
В Тбилиси напали на российских журналистов
События дня
События дня
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Поезд в огне: пассажиры чудом спаслись из горящей электрички
Видео
Ад арахнофоба: обнаружена малоприятная особенность тарантулов
Видео
Сергей Пенкин рассказал подробности инцидента во Внуково
Видео
Ястреб-«заяц» бесплатно прокатился на капоте машины: видео
Два белых светящихся «НЛО» испугали жителей Канзас-Сити
Видео
Косолапый посетитель: в США медведь забрался в жилой дом и закрылся в кладовке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.