В Челябинской области начались военно-спортивные состязания «Курсантский бросок»

Первые на Урале военно-спортивные состязания «Курсантский бросок» стартовали на полигоне в Чебаркуле Челябинской области. В общей сложности в состязаниях принимают участие 12 команд.

Соревнования начались с минуты молчания в память о событиях 22 июня 1941 года.

«Хочу напомнить об особенностях сегодняшнего дня, 22 июня - одна из самых тяжелых дат нашей истории. В этот день 78 лет назад, когда фашистские полчища вероломно напали на нашу страну, началась Великая Отечественная война», - сказал статс-секретарь-заместитель министра обороны России Николай Панков.

После минуты молчания гости состязаний запустили в воздух шары в цветах георгиевской ленты.

Перед участниками соревнования стояла непростая задача, они на время преодолели 10-километровую трассу с расположенными на ней искусственными и естественными препятствиями: наклонную и вертикальную стены, рукоход, окоп из трубы, двухступенчатый ров, качели, паутину, скейт, трамплин, куб и другие.

Команда Казанского высшего военного танкового командного училища стала победителем первого на Урале соревнования «Курсантский бросок». Казанская команда прошла почти 10-километровую трассу с 34-ю препятствиями за 58 минут и 8 секунд. Второе и третье место заняли команды курсантов Тюменского высшего военного инженерного командного училища, пройдя трассу за 60 минут 55 секунд и 61 минуту 37 секунд соответственно. Три эти команды пройдут финальную трассу «Курсантского броска» 10 августа на подмосковном полигоне Алабино.

Организаторы конкурса подумали и о детях, которые пришли вместе с родителями поболеть за участников «Курсантского броска». Для маленьких гостей была подготовлена отдельная полоса препятствий, которую преодолели и восемь ребят из детского дома в Карабаше. Была организована выставка военной техники, которую посетили и четыре инвалида-колясочника из Миасса.

Этим летом свыше 1000 курсантов военных вузов и студентов в составе 129 команд проходят полосу препятствий «Курсантского броска» в Самарской, Челябинской, Ленинградской, Московской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в центре Приморского края. Не менее 30 команд примут участие в финале состязаний, которые будут проходить в рамках «Армейских международных игр-2019» в подмосковном Алабино.