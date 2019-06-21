На пределе возможностей человека: под Калининградом морпехи прошли через «Тропу выживания»

Под Калининградом на побережье Балтийского моря подразделения морской пехоты приступили к прохождению «Тропы выживания». «Звезда» публикует самые зрелищные кадры конкурса, проходящего на пределе человеческих возможностей.

В полном обмундировании со штатным вооружением военнослужащие преодолели трассу, оборудованную более чем 20 препятствиями: огневым рубежом со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, зараженным участком, которые морпехи преодолели в противогазах, а также на самом последнем отрезке трассы военнослужащим предстояло оказать первую помощь «раненому» товарищу.

Всеармейский конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр - 2019 на полигоне «Хмелевка» Балтийского флота. В нем принимают участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

«Морской десант» - соревнования морских пехотинцев в полевой подготовке.